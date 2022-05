Zauberer von Oz: Berühmtes Kleid sorgt für Gerichtsverfahren

Dieses Kleid ist nun Anlass für eine Gerichtsverhandlung. Um zu verstehen warum, muss man ein paar Dekaden zurückgehen. 1973 wurde es dem Pfarrer Gilbert Hartke geschenkt, der auch Direktor des Theaterzweigs der Catholic University of America war. Die großzügige Spenderin war Schauspielerin Mercedes McCambridge, die das Kleid ihrerseits wohl bei einer Inventarauflösung des MGM-Kostümarchives erstanden hatte. Seit 1980 galt das Kleid jedoch als verschollen.

Erst kürzlich, noch während der Pandemie, tauchte es wieder auf, als ein pensionierter Professor es in seinem Büro an der Universität in einer alten Schachtel fand. Nun sollte es zugunsten des Theaterzweigs der Universität versteigert werden.

Soweit sollte es jedoch nicht kommen, Barbara Hartke, eine Nichte des mittlerweile verstorbenen Pfarrers meldete nun Besitzansprüche an. Laut ihr gehöre es zur Erbmasse, sie sei von der Universität vorab nicht kontaktiert worden. Wie auch immer das Verfahren ausgeht, eines ist klar: es geht um viel Geld. Erwartet wurde ein Versteigerungserlös von 800.000 bis 1.200.000 US-Dollar.