Warm, aber (noch) ungewöhnlich: Jetzt wird Sturmhaube getragen

Den Trend zur Vermummung mittels Sturmhauben hat - wie so oft - Kim Kardashian vorgemacht. Und die hat's - wie ebenfalls so oft - von ihrem Ex Kanye West abgeschaut. Beide zeigten sich schon bei der US-Tour des Musikers und dann auf der Met Gala komplett verhüllt - ihre Luxus-Masken stammen von Balenciaga.