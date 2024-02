Von Taylor Swift bis Usher: Die Mode-Highlights vom Super Bowl

Hundert Millionen Zuseher und ein Stadion voller Superstars: Immer mehr entwickelt sich der Super Bowl auch zu einem Social-Media- und Mode-Ereignis. Das liegt nicht nur an den prominenten Gästen, sondern auch an den Spielern selbst. NFL-Stars wie Patrick Mahomes und Travis Kelce gelten inzwischen abseits des Spielfelds als echte Stilikonen - und wollten vor dem wichtigsten Match der Saison besonders glänzen.

© APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/STEPH CHAMBERS

Sein Team musste sich am Ende zwar gegen die Kansas City Chiefs geschlagen geben, auf dem Weg ins Allegiant Stadion in Las Vegas sah Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers aber wie ein Sieger aus: Zum Nadelstreif kombinierte er schwarze Sonnenbrillen und eine Designer-Tasche.

© APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/TIM NWACHUKWU

Travis Kelce macht aus seiner Leidenschaft für Mode und außergewöhnliche Looks kein Geheimnis. Für den Saison-Höhepunkt wählte er einen maßgeschneiderten Glitzer-Anzug im Baggy-Stil aus schwarzem Bouclé. "Dieser Look ist unsere Interpretation von moderner Schneiderkunst“, sagte Designer Mike Amiri zum Modeportal WWD. Das Outfit mit Pailletten "feiert den Showman, der er ist".

© APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/STEPH CHAMBERS

Sehen lassen konnte sich auch ihre Freundin Blake Lively , die ebenfalls in der Luxus-Loge Platz nehmen durfte. Die Schauspielerin zeigte sich solidarisch mit den Kansas City Chiefs und trug einen knallroten Jogginganzug von Adidas . Den angesagten Retrolook kombinierte sie mit einem weißen Croptop und Goldschmuck.

Dass Kelce heute auch Football-Laien kennen, liegt hauptsächlich an seiner Beziehung zu Pop-Superstar Taylor Swift . Lange zitterten ihre Fans, ob sie es rechtzeitig aus Tokio - wo sie vier Konzerte gab - nach Las Vegas schaffen würde. Sie schaffte es und erschien in einem schwarzen Corsagen-Top von Dion Lee und aufgeschlitzten Designer-Jeans mit Glitzerdetails von Area . Nicht fehlen durften natürlich jede Menge Glücksbringer: Um den Hals baumelte eine "87"-Kette (die Trikotnummer ihres Liebsten), um die Schulter gehängt trug sie eine Chiefs-Bomberjacke von NFL-Moderatorin Erin Andrews .

© USA TODAY Sports via Reuters Con/Mark J. Rebilas

Für einen viralen Mode-Moment sorgte Travis' Bruder Jason Kelce , der vor Kurzem seinen Rücktritt bei den Philadelphia Eagles bekannt gab. Obwohl Teil einer anderen Mannschaft, feuerte er am Sonntag seinen Bruder an - stilecht im Chiefs-Overall und Chiefs-Shirt.

© APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/HARRY HOW

Einiges los war auch in der Halbzeit: R'n'B-Superstar Usher sang, fuhr Rollschuh und trug dabei gleich mehrere maßgeschneiderte Looks. Auf das cremefarbene Ensemble von Dolce & Gabbana folgte eine blau-schwarze Kreation von Off White, die mit Hunderttausenden Kristallen übersät war. Und auch Alicia Keys funkelte im Bodysuit von Dolce & Gabbana.