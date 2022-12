Vivienne Westwood: Diese Entwürfe haben die Modewelt geprägt

Im Alter von 81 Jahren ist Vivienne Westwood am 29. Dezember 2022 gestorben - eine der bedeutendsten Designerinnen der Neuzeit. Sie beherrschte die Kunst, in Haute Couture Kleidung sozialen Protest einfließen zu lassen, Mode und Politik zu verbinden. Westwood galt zeitlebens als Mode-Aktivistin mit starker gesellschaftspolitischer Haltung.

Seit Jahren wetterte sie gegen den Kapitalismus: "Kauft weniger, wählt sorgfältiger aus, nutzt es länger" erklärte sie schon 2013.

Auch der Klimakrise widmete sie sich in einigen Kollektionen. Sie selbst vergrub sich ein Leben lang am liebsten in Büchern, wie sie sagte. Ohne Fernseher, Handy oder Zeitschriften. Die Vogue? "Nein, die sehe ich mir nie an. Wirklich nicht", erzählt sie im Profil Interview 2012. Promis wie Gwyneth Paltrow und Jerry Hall zeigen sich dennoch in den Neunziger und Nullerjahren in ihren Kreationen auf dem roten Teppich.

Die wilden Siebziger

Den Anfang machte aber ein kleines, kultiges Geschäft in London. Es war 1971, als die gelernte Volksschullehrerin zusammen mit ihrer Liebe (und Sex Pistols-Manager) Malcolm McLaren die Boutique "Let it Rock" auf der Kings Road eröffnete. Die Punk-Stücke sorgten für Aufsehen: T-Shirts mit dem Gesicht der Queen mit Sicherheitsnadeln; Latexhosen, Bondage-Mode kombiniert mit klassischen englischen Tartans.

Erste Fashion Show in den Achtzigerjahren

In den Achtzigerjahren hat das Punk-Urgestein aus England ihre ersten Modeschauen veranstaltet - spielte mit Neo-Romantik und zeigte Piraten-Looks mit hohen Stiefeln, Napoleon-Mützen und Hemden. Der erste größere Wurf in der Modewelt.

Westwood avancierte zur coolsten Marke Großbritanniens, auch weil Stars wie Madonna oder Boy George voller Begeisterung ihre Kreationen trugen.