Tiffany x Fendi: Baguette-Bags im neuen Anstrich

Die ab 5. Jänner online und in ausgewählten Geschäften erhältlichen Taschen der Kollaboration gibt es in unterschiedlichen Ausführungen: in Glattleder oder Satin, in traditioneller Baguette-Größe, klein oder gar als Anhänger. Für die Schmuckmarke, die 2019 vom französischen LVMH-Konzern übernommen wurde, ist diese Zusammenarbeit ein weiterer Schritt auf dem Weg, das etwas in die Jahre gekommene Image zu entstauben und verstärkt auch eine jüngere Klientele anzusprechen.