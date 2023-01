Bella Hadid macht blonde Haare mit Gelbstich zum Trend

Bella Hadid ist nicht nur in Sachen Mode daf√ľr bekannt, gerne zu experimentieren. Das Topmodel begab sich j√ľngst wieder zu ihrer New Yorker Haarstylistin Jenna Perry, um sich f√ľr den Start in das Jahr 2023 einer Typver√§nderung zu unterziehen.

Kein Silber-Shampoo notwendig

Diese hellte ihre bis dato dunkelbraunen Haare zu einem Blondton auf. Auf Instagram postete die 26-Jährige ein Foto von ihrem neuen Look: Darauf ist ein leichter Gelbstich zu erkennen, der von der Star-Coloristin allerdings gewollt ist.

Perry bezeichnet das eher ungew√∂hnliche Ergebnis als "frisch und nat√ľrlich" gegen√ľber der Vogue. "Wir haben schon seit einiger Zeit von einer helleren Haarfarbe getr√§umt, aber das war nun der 'Lass uns sehen, wie weit wir gehen k√∂nnen'-Moment", erkl√§rt die New Yorker Beauty-Expertin.