Tiefe Einblicke: Setzt Julia Fox den Trend zur super Low-Rise-Jeans?

Julia Fox' unverwechselbarer Stil sorgt in den sozialen Medien mal wieder für Gesprächsstoff. Erst im Mai machte die Schauspielerin von sich reden, als sie in Unterwäsche einkaufen war und in einer Instagram-Story mitteilte, dass dies "gesellschaftlich akzeptiert" werden sollte.

Auch als sie ihrer Instagram-Followerschaft zeigte, wie man aus dem Bund einer alten Jeans ein sehr, sehr kurzes Bandeau-Top macht, sorgte Fox für Schlagzeilen. Unvergessen bleibt ebenso Fox' Tasche aus echtem Menschenhaar bei der Oscar-Aftershowparty von "Vanity Fair".