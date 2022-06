Sonnenschutzmittel im VKI-Test: Günstige Produkte gehören zu den besten

Zusätzlich zu letzterem Kriterium wurde auch die Liste der Inhaltsstoffe genau studiert. Hier haben die Experten eine große Änderung im Testablauf vorgenommen: Ingredienzien, die früher keine Berücksichtigung fanden, werden nun als kritisch betrachtet. So zum Beispiel der UV-Filter Homosalat, der im Verdacht steht, das Hormonsystem zu beeinflussen – und in der „Allergy Protect Sun Gel Creme“ von Eucerin enthalten ist. Laut EU-Kosmetikverordnung dürfen Sonnenschutzmittel bis zu zehn Prozent Homosalat enthalten. Eucerin hält diese Grenze ein. Der Wissenschaftliche Ausschuss für Verbrauchersicherheit der EU (SCCS) sieht das kritischer und hält nur eine Höchstmenge von 0,5 Prozent für sicher. Daran orientiert sich auch der VKI gemeinsam mit Stiftung Warentest.

Die Müller-Eigenmarke Lavozon kommt ebenso wenig gut weg. Im „Sonnenspray“ sind vergleichsweise hohe Mengen an Benzophenon enthalten. Die Substanz kann als Verunreinigung oder als Abspaltprodukt des UV-Filters Octocrylen hineingelangt sein. Benzophenon gilt als wahrscheinlich krebserregend. Der SCCS beurteilt das Benzophenon in Produkten mit Octocrylen als „gefährliche Verunreinigung“, die beobachtet und nicht über den „Spurenbereich“ hinausgehen sollte. Als positiv merkt der VKI an, dass bei den Tests bereits seit Längerem kein Produkt mehr dabei war, welches mit Keimen belastet war. Deshalb wurde beschlossen, die mikrobiologische Qualität der Produkte nicht mehr explizit untersuchen zu lassen.