Schweißflecken und Co.: Tipps gegen sommerliche Fashion-Fauxpas

Von Kopf bis Fuß

Oftmals neigen Sommerkleider und lockere Hosen dazu, sich elektrisch aufzuladen. Die Folge: alles knistert und die Haare stehen ab. Dieser Effekt lässt sich ganz einfach vermeiden, indem man an der Innenseite - zum Beispiel am Saum der Kleidung - eine Sicherheitsnadel anbringt. Diese leitet die Elektriziät ab und fällt kaum auf.

An Hitzetagen empfiehlt sich auch, die Haare nicht offen über den Rücken hängen zu lassen. Also abschneiden, damit man nicht im Nacken schwitzt? Muss nich sein. Neben dem klassischen Pferdeschwanz oder Dutt bieten sich stylische Frisuren mit dünnen Tüchern oder trendigen Bandanas an.