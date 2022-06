Reichster Mann Italiens: Brillenkönig Leonardo Del Vecchio 87-jährig gestorben

Der italienische Großunternehmer Leonardo Del Vecchio, Gründer und Chef des weltweit größten Brillenherstellers EssilorLuxottica, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Dies teilte sein Konzern am Montag mit. Del Vecchio, der als Kind in einem Waisenhaus aufwuchs, hat es in einer der berühmtesten Aufbaugeschichten der italienischen Nachkriegszeit zu einem Vermögen von mehreren Milliarden Euro gebracht.

Ray-Ban

Der italienische Geschäftsmann gründete 1961 Luxottica und baute ein Unternehmen auf, zu dem auch die Marke Ray-Ban gehört und das 2018 in einer großen Fusion mit dem französischen Unternehmen Essilor zusammengeführt wurde. Del Vecchio war laut Forbes mit einem Nettovermögen von 20 Mrd. Dollar (19 Mrd. Euro) der reichste italienische Unternehmer. Er hat mit seiner Luxottica ein weltweites Brillen-Imperium aufgebaut, das 78.000 Beschäftigte und weltweit über 7.000 Geschäfte zählt.

Del Vecchios Familienholding Delfin kontrolliert 62 Prozent des EssilorLuxottica-Kapitals, der Rest ist an der Mailänder und New Yorker Börse notiert. Die Delfin-Holding ist der größte Anteilseigner der italienischen Finanzdienstleistungsgruppe Mediobanca und hält einen Anteil von knapp 10 Prozent an Italiens größtem Versicherer Generali. Sie ist auch an der Bank-Austria-Mutter UniCredit beteiligt.