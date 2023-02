Prinzessin Kate nutzt neuen Style und Lässigkeit als Krisen-PR

Sie berührt immer wieder seinen Arm, lacht herzlich. Als Schaulustige der Prinzessin etwas zurufen, lacht sie gemeinsam mit William und gibt ihm einen Stupser auf den Hintern.

Vor kurzer Zeit waren solche Bilder noch undenkbar für Prinzessin Kate und Prinz William. Sie bemühten sich stets die Etikette zu wahren. Und die besagte: Keine Zärtlichkeiten und keine Berührungen in der Öffentlichkeit.

Seit Meghan und Harry sich aber nicht um diese royalen Regeln pfiffen und sich liebevoll in der Öffentlichkeit zeigten, scheinen nun auch Will und Kate darum bemüht, sich als verliebtes Pärchen zu inszenieren.

Vor allem seit dem Rundumschlag von Harry, der in seiner Biografie schildert, wie kalt und distanziert sein Bruder sein kann, gibt es nun eine PR-Offensive der Royals gegen die Anschuldigungen.

Ein Zufall ist es sicher keiner, dass Kate und William sich plötzlich derart locker auf Events geben - im Bewusstsein, dass Kameras jedes kleine Detail beobachten.

Cooler und mutiger

Auch die Garderobe von Kate hat sich in letzter Zeit eindeutig verändert. Sie zeigt sich um einiges moderner und mutiger als in der Vergangenheit. Böse Zungen sprechen von einer Meghan-Kopie was die neuen Schnitte ihrer Kleider und Hosenanzüge angeht.