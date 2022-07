Mut zum Hut: Diese Kopfbedeckungen sind die Mode-Must-haves 2022

Wer an UV-Schutz denkt, hat zun├Ąchst nur Sonnencreme im Sinn. Dass Kleidung und H├╝te den zuverl├Ąssigsten Schutz bieten, wird oft vergessen. Bei den gerade herrschenden hochsommerlichen Temperaturen freut es vielleicht umso mehr, dass Designer Kopfbedeckungen wieder f├╝r sich entdeckt haben.

Mit (dem richtigen) Hut ist man also wieder angesagt, genauso wie mit Kopft├╝chern, die ebenfalls vermehrt am Laufsteg zu bewundern sind. So wie bei Versace: Hier wurden Models wie Gigi Hadid T├╝cher in grellen Farben verpasst. Modisch thematisiert wurden sie erstmals in den F├╝nfzigerjahren, als Kinostars wie Audrey Hepburn Seident├╝cher als modische Statements verwendeten. Gebunden wurden die luftigen Stoffe unter dem Kinn oder im Nacken. Davor sah man die zum Dreieck gefalteten T├╝cher meist nur bei Arbeiterinnen, die sich damit vor Sonne und Schwei├čperlen sch├╝tzten.