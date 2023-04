Model verkauft Parfüm mit aphrodisierendem Schweiß-Zusatz

Aphrodisiakum zum Aufsprühen

Das Parfüm trägt den Namen "Fresh Goddess" ("Frische Göttin") und soll verführerisch wirken – so wie sie selbst, sagt Moura: "Mein natürlicher Geruch verführt Männer, also habe ich Tropfen meines Schweißes als Basis für den Duft des Parfüms verwendet. Mein Schweiß war die wichtigste Zutat in der Formel für diesen Liebestrank." Der Duft sei außerdem perfekt für das erste Date.

Jedem Flakon werden acht Milliliter Schweiß beigemengt, erhältlich ist er über die Homepage des Models. Ihre Kundinnen seien begeistert, sagt Moura: Eine Käuferin hätte das Produkt dafür gepriesen, dass es "hält, was es verspricht".

Potente Körpergerüche

Erst kürzlich fanden schwedische Forschende Hinweise darauf, dass fremde Körpergerüche bei Sozialphobien hilfreich wirken könnten. Erste Experimente verliefen vielversprechend (mehr dazu hier).