Milliardengeschäft: Wie Sneaker zum Mainstream-Phänomen wurden

Ganz ohne – höchst werbewirksames – Drama lief die Air-Jordan-Einführung allerdings nicht ab. Die NBA (National Basketball Association) verbot Jordan das Tragen der rot-weiß-schwarzen Schuhe auf dem Spielfeld. Die Regeln sahen damals für alle Spieler reinweiße Schuhe vor. Jeder Verstoß wurde mit knapp 5.000 Euro geahndet. Eine Strafe, die Nike nur zu gern für Jordan übernahm und in eine Marketingkampagne ummünzte. Im dazugehörigen Werbespot sieht man den dribbelnden Basketballer, im Voiceover heißt es: „Am 15. Oktober kreierte Nike einen revolutionären neuen Basketballschuh. Am 18. Oktober verbot ihn die NBA. Zum Glück können sie dir nicht verbieten, ihn zu tragen.“ Die Entstehungsgeschichte des historischen Businessdeals wird nun auch im Film „Air – Der Große Wurf“ (Start: 6. April) erzählt. Ben Affleck führt Regie und gibt den Nike-Firmenchef, Viola Davis ist als Michael Jordans Mutter zu sehen, die es in den Verhandlungen zu überzeugen gilt. Den Sportler selbst sieht man im Film nicht – im Vordergrund steht die Air-Jordan-Genese.

Denn eines steht fest: Den Sneakermarkt hat die Symbiose aus Sportler und Marke nachhaltig geprägt. Sportschuhe wurden zu Statussymbolen, Wertanlagen und beliebten Objekten spartenübergreifender Kollaborationen: Bekannte Künstler, Modehäuser und Designer wie Kanye West, Rihanna, Dior oder Virgil Abloh kreierten gemeinsam mit Sportmarken eigene Sneakerkollektionen.