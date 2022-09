Katie Holmes zeigt sich im wichtigsten Jeans-Trendlook 2022

Katie Holmes ist ein verlässlicher Trend-Barometer: Vor Jahren verhalf die Schauspielerin der Kombi aus Strick-BH und passendem Cardigan zu weltweitem Ruhm, nun zeigt sie vor, wie im Herbst 2022 Jeans getragen werden.

Trend 2022: Jeans mit weitem Bein

In New York wurde die 43-Jährige in den vergangenen Tagen gleich mehrmals von Paparazzi in Denim-Looks abgelichtet. Den jahrelang überpräsenten Röhrenjeans hat Holmes für die Saison komplett abgeschworen: Am Hollywoodstar sind nur Modelle mit weiterem Bein oder zumindest lockererem Sitz zu sehen.