Julia Fox möchte Anti-Aging-Produkte verklagen: "Altern ist sexy"

"Ich werde klagen, weil ich altern werde, egal ob ich mir dieses 500-Dollar-Serum ins Gesicht schmiere", sagte die 32-Jährige. "Wir alle wissen das, also lasst uns aufhören, uns selbst zu belügen. Älter werden ist sexy." Wahrscheinlich, so fährt sie fort, sei es sogar die heißeste Zeit im Leben. Denn in den 20ern hübsch und attraktiv zu sein, sei ein Alptraum, den sie nicht noch einmal erleben möchte.

Bäuche über Low-Rise-Jeans

Nachdem jemand in den Kommentaren auf die Ironie einer Frau in ihren 30ern hingewiesen hatte, die über das Älterwerden predigt, stimmte Fox zu. "Dreißig ist nicht alt", sagte sie in einem Antwortvideo. Sie erinnere sich jedoch noch daran, wie aufgebracht sie an ihrem 27. Geburtstag war, "weil ich nicht länger sagen konnte, dass ich Mitte 20 bin." Und fährt fort: "In der Entertainment-Industrie gilt 30 als verdammt alt."

Fox Videonachrichten folgen ihrem Auftritt am vergangenen Montag bei den CFDA Fashion Awards in Manhattan, zu dem sie grau gesträhnte Haare trug. Diese seien "Liebesbrief an das Älterwerden", erklärte sie und fügte hinzu: "Wir feiern das Älterwerden."