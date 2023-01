In Paris zeigt die Salzburgerin Flora Miranda futuristische Couture

Am zweiten Tag der Schauen – nach Giorgio Armani Privé – ging Flora Miranda mit ihrer Kollektion „Phaser BoDies“ via phaserbodies.floramiranda.com online. Ihre Beschreibung: Generative Designs reagieren auf die Musik. Die sich ständig verändernden Entwürfe sind in acht Videos verpackt. Sieht man ein ansprechendes Design, kann man das Video anhalten und eine Email an Flora Miranda senden. Man bekommt dann das digitale Design kostenlos, als „Anprobe“ sozusagen.

Gefällt es, kann man das Kleid physisch herstellen lassen, indem man dem traditionellen Couture-Prozess folgt – von individueller Anpassung, Prototypenherstellung bis hin zu Anproben in ihrem Atelier oder an einem selbst gewählten Ort.

Für die Umsetzung von „Phaser BoDies“ hat Flora Miranda mit dem generativen Künstler Dan Tapper zusammengearbeitet. Die Video-Musik stammt von Floras Vater, Wolfgang Seierl. Flora Miranda: „Die visuelle Welt von ,Phaser BoDies' hat sich aus dem Stück 'Xerrox Vol.2' von Richard Siegals Ballet of Difference entwickelt. Dafür habe ich die Kostüme entworfen. 'Xerrox Vol.2' wird heuer beim Tanzfestival Bregenzer Frühling aufgeführt.“ Auf nach Bregenz!