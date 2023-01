Ausblick: So wird das Modejahr 2023

Mit der Frage, was im Frühjahr/Sommer 2023 getragen wird, hat sich Lidewij Edelkoort bereits Jahre zuvor beschäftigt. Die Niederländerin gehört zu den weltweit anerkanntesten Trendforscherinnen und gibt für den Modebereich stets zwei Jahre im Vorhinein ihre Einschätzungen ab. Manche ihrer Voraussagen gab es auf den Laufstegen in Paris und Mailand zu sehen. Die Auswahl der Stoffe sei laut Edelkoort wichtiger denn je, Satin ein großes Thema. Zu sehen gab es den Stoff unter anderem bei Fendi, wo Chefdesigner Kim Jones diesen in Form von Cargohosen in kräftigen Farben verarbeitete. Nur einer der vielen Trends, die zeigen, dass sich das zuletzt omnipräsente Comeback der Neunzigerjahre-Mode auch 2023 fortsetzen wird. Cargohosen als einstiges Lieblingskleidungsstück von Stars wie Gwen Stefani und Jennifer Lopez sind jetzt bei zahlreichen Modehäusern (wieder) im Sortiment. Mit aufgesetzten Taschen wird dabei nicht nur auf Hosen, sondern auch Kleidern und Röcken gearbeitet.