Happy birthday! Schuh-Gott Manolo Blahnik wird 80 Jahre alt

Carrie Bradshaw hat nie wirklich gelebt - aber der von Sarah Jessica Parker gespielten Zeitungskolumnistin in der Kult-Serie "Sex and the City" verdankt Manolo Blahnik den Aufstieg vom erfolgreichen Schuhdesigner zur Mode- und Popkultur-Ikone. Carrie machte die "Manolos" Ende der 1990er Jahre zum begehrten Objekt vieler Frauen weltweit. Und Blahnik wurde zum "Schuh-Gott".

So nannten den stets bescheiden, selbstironisch und redselig auftretenden Mann nicht nur seine Fans, sondern auch Medien wie die "Washington Post". Am Sonntag wird der Spanier 80. Aber an Pension denkt der Mann, der immer noch jeden Tag arbeitet, nicht. "Ich bin ein Workaholic, ich bin nonstop am Arbeiten. Den Gedanken an den Ruhestand kann ich nicht nachvollziehen", sagte er der britischen Zeitung "The Guardian" im Oktober. "Ich werde nie mĂŒde, etwas zu kreieren. Werde nie aufhören, neue Dinge zu erforschen." Und weiter: "Auf dem Sofa zu sitzen, fernzusehen und Kartoffelchips zu essen? Das klingt höllisch."

Spanier mit tschechischen Wurzeln

Blahnik wurde am 27. November 1942 auf der Kanaren-Insel La Palma als Sohn eines tschechischen Einwanderers, der einige Jahre zuvor aus Prag vor den Nazis geflohen war, und einer Spanierin geboren. Die Eltern betrieben dort eine Bananen-Plantage. Und dort, fern der glitzernden Modemetropolen, soll der kleine Manolo aus Schoko-Alufolie bereits Schuhe fĂŒr Eidechsen gebastelt haben.

Der Weg schien also schon frĂŒh vorgezeichnet. Dennoch versichert der Nobelschuster auf der Homepage seines Unternehmens, dass er nur "durch Zufall" Schuhdesigner geworden sei. Warum? Nun, zunĂ€chst studierte er Jus in Genf. Anschließend ging er nach Paris, besuchte Architektur- und Literatur-Kurse, dann zog der umtriebige junge Mann Ende der 1960er Jahre nach London um, arbeitete dort als Fotograf und Model und berichtete aus der englischen Hauptstadt fĂŒr die Italien-Ausgabe der "Vogue". Sein Traum war es aber, BĂŒhnenbildner zu werden.

"Machen Sie Schuhe!"

Dann kam der erwĂ€hnte "Zufall" ins Spiel: Bei einem Treffen mit Diana Vreeland in New York zeigte er der US-Modedesignerin, Kolumnistin und SzenegrĂ¶ĂŸe seine Zeichnungen fĂŒr TheaterkostĂŒme. Ihr "Urteil", wie Blahnik mehrfach erzĂ€hlte: "Junger Mann, konzentrieren Sie sich auf die ExtremitĂ€ten. Machen Sie Schuhe!"

Der Spanier ließ sich das nicht zwei Mal sagen. Er eröffnete 1971 im Londoner Szene-Viertel Chelsea seinen ersten Schuhladen - der aufgrund seines großen Freundeskreises bald zum Treffpunkt der Stars und Sternchen des "Swinging London" wurde. Models, KĂŒnstler, Autoren - und auch der damalige Liebling der Modeszene, Ossie Clark, der ihn bald mit dem Entwurf einer Kollektion fĂŒr eine Modeschau beauftragte. "Das hĂ€tte das Ende meiner Karriere sein können", weiß Blahnik. Er habe damals vergessen, die Gummi-Highheels mit Stahl zu verstĂ€rken. Die Models hĂ€tten kaum gehen können, seien fast umgefallen. "FĂŒr mich war es ein Desaster, aber die Menschen haben begeistert geklatscht."