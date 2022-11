Bondage-Teddys: Shitstorm für Luxusmarke Balenciaga

In nur ganz seltenen Fällen scheint sich das Internet einig zu sein. Die Kritik an der neuesten Werbekampagne des Luxuslabels Balenciaga ist einer davon: Zu sehen sind darin Kinder, die Teddybären in BDSM-Accessoires in den Händen halten..

Das Internet zeigt sich darüber empört: Twitter-Nutzer werfen Balenciaga vor, Pädophilie und Kindesmissbrauch zu fördern, Kinder würden mit den Werbesujets sexualisiert, so der allgemeine Tenor. Die Materialien sollen absichtlich eingefügt worden sein und die Bären BDSM-Fetische darstellen, sind etliche sogar überzeugt.