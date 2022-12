Haare wie der Opa: Warum "Oyster Grey Hair" der letzte Schrei ist

"Ich glaube, der Begriff 'graues Haar' steht immer noch für das Altern", sagt Jacqueline Kilikita, stellvertretende Beauty-Direktorin von Refinery29 gegenüber dem Guardian. Wörter wie 'Austerngrau', Silbergrau oder 'Perlmuttblond' würden dem Look jedoch ein flottes neues Image geben: "Vielleicht machen diese Namen graues Haar cooler oder akzeptierter."

Ästhetische Entscheidung

Für die Jungen ist graues Haar jedenfalls eine ästhetische Entscheidung - und keine Unvermeidlichkeit, die entweder akzeptiert oder verdeckt werden muss. Viele mögen den Kontrast zwischen jugendlichem Gesicht und silbernen Haaren; mit dem richtigen perlmuttartigen Schimmer gelten graue Haare als erfrischende Alternative zum Dauerbrenner Platinblond.

Ältere Frauen mussten sich hingegen lange mit dem Klischee herumschlagen, sie würden sich gehen lassen, wenn sie ergrauten. Heute werden ihre grauen Strähnen gerne als Statement interpretiert. Als die Schauspielerinnen Helen Mirren (77) und Andie McDowell (64) etwa erstmals mit grauen Haaren auf dem roten Teppich erschienen, ernteten sie bewundernde Reaktionen in den sozialen Medien: Die beiden Frauen würden zeigen, dass man nicht jung sein muss, um schön zu sein, so der Tenor. McDowell selbst bezeichnete den Look als "knallhart" und schloss sich damit der Stimmung unter Hashtag #greyhairdontcare im Netz an.