Grammys 2022: Das waren die schönsten Outfits am roten Teppich

Partnerlook auf der Bühne

Auch die Rapperin Megan Thee Stallion war erneut auf dem roten Teppich zu sehen, nachdem sie letzte Woche bei der Oscar-Verleihung eine neue Version des "Encanto"-Hits "We Don't Talk About Bruno" zum Besten gegeben hatte. Sie zeigte sich in einer asymmetrischen Leopardenrobe von Roberto Cavalli mit großen Schlangenohrringen.

Auf der Bühne überreichte sie im Versace-Partnerlook mit Sängerin Dua Lipa den Preis in der Kategorie "Bester neuer Künstler“ an Olivia Rodrigo. Die beiden trugen dasselbe Kleid mit goldenden Sicherheitsnadeln und glänzenden Leggins - und erinnerten an den legendären Moment zwischen Whitney Houston und Mariah Carey bei den MTV Video Music Awards 1998.