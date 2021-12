Ganz schön aufgeblasen: Wie Daunenmäntel jetzt getragen werden

Kultjacken von North Face

Eingeläutet hat diesen Trend Demna Gvasalia, einer der prägendsten Designer der letzten Jahre. Bei Balenciaga als auch seiner eigenen Marke Vetements zeigte er schon 2016 Puffer Jackets am Laufsteg. Der Hype um die warme Outdoor-Kleidung wurde dann so richtig angefacht, als Modevorbilder wie Kendall Jenner oder Emily Ratajkowski in dicken Funktionsjacken von North Face durch New York spazierten.

Aber auch elegante Outfits werden nun mit der Funktionskleidung gebrochen. So stöckelte Sängerin Rihanna erst vor einigen Tagen in Daunenjacke gepaart mit High Heels zu einem Event, Kim Kardashian kombiniert ihren roten Puffer Mantel mit Kapuzenpulli, rosa Stiefeln und Glitzertasche.