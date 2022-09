Fast nicht zu erkennen: Der neue Look von Madonna

Orange Haare, und blondierte Augenbrauen: Pop-Superstar Madonna zeigte sich bei einem ihrer seltenen Auftritte in der Öffentlichkeit komplett verändert. Mit ihrer Tochter Lourdes nahm sie in der Front Row von Tom Fords Modeschau während der New York Fashion Week statt. Mit der neuen Haarpracht und den fast unsichtbaren Brauen war die 62-Jährige kaum zu erkennen.