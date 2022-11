Ende der Marke: Raf Simons schließt Modelabel

Nach knapp drei Jahrzehnten schließt der belgische Modedesigner Raf Simons sein gleichnamiges Modelabel. Nach 27 Jahren gab er nun auf Instagram bekannt, dass die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023 der Marke die letzte sein wird. Sie wird im Oktober in London präsentiert.

"Mir fehlen die Worte, um zu sagen, wie stolz ich auf alles bin, was wir erreicht haben", schrieb Simons. Ich danke Ihnen allen, dass Sie an unsere Vision und an mich geglaubt haben.“ Simons gilt als einer berühmtesten Designer moderner Mode und beeinflusste sowohl Damen- als auch Herrenmode weltweit. Prominente Fans sind etwa die Sängerin Rihanna sowie die Schauspielerinnen Emma Watson und Charlize Theron.