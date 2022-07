Eigene Geschäfte: Valentino beschreitet neue Wege in Indien

Die Verträge sind unterzeichnet, Vertriebsvereinbarung mit dem größten Einzelhändler des Landes, Reliance Brands Limited, getroffen: Valentino wird seine ersten Monomarken-Geschäfte in Indien eröffnen. Das teilten die Unternehmen aktuell in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Großes Land, kleiner Markt

Obwohl der Luxusmode-Markt in dem großen Land in Südasien klein ist, wächst die Nachfrage nach exklusiver Bekleidung. Erwartet wird, dass dieses Segment eines der am schnellsten wachsenden der Branche sein wird: Der Markt wird sich innerhalb von fünf Jahren auf fast 5 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 4,91 Milliarden Euro) nahezu verdoppeln, schätzt Euromonitor. „Der erste Store soll bis Sommer 2022 eröffnet werden, der Flagship Store in Mumbai folgt in den Monaten darauf“, heißt es in der Erklärung.

Bekleidung und Accessoires

Derzeit ist Valentino nur in Mehrmarken-Geschäften zu haben, das soll sich nun ändern. An den neuen Adressen sollen Damen- und Herrenbekleidung sowie Accessoires zu erstehen sein. Jacopo Venturini, Chief Executive von Valentino, sagte, die bevorstehenden Ladeneröffnungen seien ein „bedeutender Schritt“ des Luxuskonzern.

Riesen Geschäft

„Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, die Marke zugänglicher zu machen für seine indischen Kunden“, kommentiert denn auch Geschäftsführer Darshan Mehta von Reliance Brands Limited, der auch mit Mode-Importen aus den USA Marktlücken in Indien schließen will. Der RBL-Riese hat bereits Partnerschaften mit mehreren Luxusmarken Marken, darunter Burberry, Louis Vuitton und Gucci.