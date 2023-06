Edle Outfits: Der Nixen-Look ist nicht nur etwas für Teenies

Luxusmarken sind auf die Nixe gekommen

Vorreiterin war aber Donatella Versace, die sich bereits in ihrer Sommerkollektion 2021 der Meerjungfrauen-Ästhetik widmete und Muschel-Oberteile um 3.000 Euro präsentierte. Auch Victoria Beckham wurde für ihre letzten Kollektionen von Fischflossen-Schnitten und Meereswellen inspiriert.

Aktuell total eingetaucht in die Nixenwelt ist die Luxusmarke Blumarine. Jeanskleider als coole Meerjungfrauen-Roben und Kampagnen-Bilder mit Flossen an Models sind in der diesjährigen Sommer-Kollektion des Italo-Labels zu sehen.