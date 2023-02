Dry Haircut: Was es mit diesem Frisurentrend auf sich hat

In den sozialen Medien ist aktuell eine nicht ganz neue Schnitttechnik in aller Munde: Beim Friseur wird immer öfter nach einem "Dry Haircut", also einem Trockenschnitt, gefragt. Wie der Name schon sagt, werden die Haare bei dieser Methode im trockenen Zustand gekürzt.

"Ich neige dazu, einen Grundschnitt zu machen, wenn das Haar nass ist, und dann trockne ich es und schneide das Ganze erneut. Aber in letzter Zeit wasche ich die Haare gar nicht mehr und schneide sie stattdessen direkt nach dem Trocknen", sagt Promifriseur Luke Hersheson, der unter anderem Keira Knightley und Dua Lipa zu seinen Kundinnen zählt, im Gespräch mit der Vogue.