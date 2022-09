Die besten und tragbarsten Street Styles der Modewochen

Extreme Looks bewundert man dieser Tage am Laufsteg der Fashion Weeks in New York, London und Mailand. Wie die exklusiven Kleider im Alltag getragen werden zeigen Influencer, Promis und die bekannteten Modejournalisten derzeit rund um die Modewochen vor. Dass Blogger als StargĂ€ste fĂŒr die Shows oft von Kopf bis Fuß von einer Marke ausgestattet werden, ist immer hĂ€ufiger zu sehen.

Mit echten Street Styles haben dieses Outfits dann aber oft nicht mehr viel zu tun, fĂŒr die Arbeit im BĂŒro oder ein Abendessen eigenen sich die auffĂ€lligen Looks nur selten.

Wir haben aber einige Styles herauspickt, die auch fĂŒr Otton Normalverbraucher eine gute Inspirationsquelle sind, wie es stylish und alltagstauglich durch den Tag gehen kann.