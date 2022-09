Mailänder Fashion Week: Glanzgrün und ein Hauch Lagerfeld bei Fendi

Mit ganz viel Satin und metallisch schimmernden Oberflächen geht das römische Luxus-Label Fendi in die Saison Frühjahr/Sommer 2023. Die Show am Mittwochnachmittag war der erste Höhepunkt in Mailand bei der Modewoche.

Zu sehen waren in der Basis einer neutralen Farbpalette rund um Braun- und Grautöne auch leuchtende Farben, angeführt etwa von einem Giftgrün. Seit zwei Jahren verantwortet Kim Jones (49) Fendis Damenkollektion. Er folgte auf Karl Lagerfeld, der diese Funktion 54 Jahre lang bis zu seinem Tod im Februar 2019 innehatte.

"Ich schaue mir an, was Karl gemacht hat und überlege dann, wie ich es weiterentwickeln kann - sowohl optisch als auch in der handwerklichen Umsetzung", erklärt der britische Designer im Pressetext zur Kollektion seinen Ansatz. Für die jetzige Show habe er sich mit Lagerfelds Arbeiten zwischen 1996 und 2002 beschäftigt und zum Beispiel ein florales Muster aus jener Zeit neu interpretiert.