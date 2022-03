Demi Moore & Co.: Die stilvollsten Promi-Outfits der Modewochen

Wer auf den Fashion Weeks New York, London, Mailand und Paris auf sich aufmerksam machen will, der muss sich schon was einfallen lassen - möchte man zumindest meinen. Groteske Outfits sind bei den Gästen daher keine Seltenheit.

Es geht aber auch anders, wie Demi Moore in Paris in einem schlichten Hosenanzug bei der Saint Laurent Show beweist, der lediglich durch die Kombination mit blitzblauen Lederhandschuhen zu einem Modehighlight wird.

Übrigens zeigte sich auch schon Kim Kardashian in einem breit geschnittenen Hosenanzug mit blauen (und extrem großen) Handschuhen kurz davor in Mailand. Allerdings geht das Modematch hier eindeutig zugunsten von Hollywoodstar Moore aus.