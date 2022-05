Brautkleid-Trend: Ja, ich will – in Schwarz heiraten

Folgt nun also die Rückkehr zum Liebesschwur in Schwarz? „Das denke ich nicht“, sagt Expertin Cardich. „Diese Wahl hat während meiner Jahre als Wedding-Planerin noch keine meiner in Österreich heiratenden Bräute getroffen.“ Dennoch sei ein Trend zu Farbe zu beobachten – jedoch in abgeschwächter Form. „Es wird immer öfter zu Nude-Tönen, Rosé oder zartem Blau gegriffen.“ Der Hauch von Farbe sei meist in Kombination mit schlichten Schnitten gefragt. „An Schwarz muss man sich erst einmal herantrauen wollen.“

Die laut Google erhöhte Nachfrage nach der Nichtfarbe am Traualtar beobachtet Elisabeth Cardich an ganz anderer Stelle: „Brautjungfern sind immer öfter ganz in Schwarz gekleidet zu sehen.“