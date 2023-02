Madonnas Aussehen: Diskriminierung oder Wahrnehmungsstörung?

Madonna hat nach der Grammy-Verleihung zwar noch wild gefeiert, wie sie selbst auf Bildern zeigt, aber die negativen Onlinemeldungen über ihr Aussehen haben ihr den Abend dann doch noch ordentlich verdorben. Die Popikone ärgert sich öffentlich darüber, wie über ihre Schönheitseingriffe spekuliert und geurteilt wird.

Ärgert sich über Frauenfeindlichkeit

„Anstatt sich auf das zu konzentrieren, was ich in meiner Rede über die Furchtlosigkeit von Künstlern gesagt habe (…), haben sich viele Leute entschieden, nur über Nahaufnahmen von mir zu sprechen. Aufgenommen mit einem Teleobjektiv, in der jedes Gesicht verzerrt aussehen würde!!“ Von Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit spricht die 64-Jährige. „Wir leben in einer Welt, die sich weigert, Frauen über 45 zu feiern, und das Bedürfnis verspürt, sie zu bestrafen.“