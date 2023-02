Madonna: Was Würde bedeutet

„Wieso kann sie nicht einfach in Würde altern?“, hört man dieser Tage oft, wenn die Beauty-Behandlungen einer Frau nicht unauffällig, sondern deutlich sichtbar sind. Wer das sagt, hat die Bedeutung des Wortes Würde nicht verstanden: Würde drückt laut Duden-Definition das Bewusstsein des eigenen Wertes aus – und dadurch eine bestimmte Haltung.

Genau das trifft doch auf Madonna zu. Sie ist die Ikone der Tabubrecher, die sich treu bleibt, mit ihrem Körper macht, was sie will, und ihn präsentiert, wie sie will – so wie sie es ihr gesamtes öffentliches Leben lang schon getan hat.