Ausgelatscht: Der Recycling-Schmäh

„Kauf weniger, wähl’ gut, behalt es“: Mode-Ikone Vivienne Westwood druckt ihren weisen Ratschlag sogar auf T-Shirts. Schätzungen zufolge verursacht die Modeindustrie jährlich mehr Treibhausgasemissionen als alle weltweiten Flüge und Schiffe zusammen. Laut Studien wird jedes fünfte Kleidungsstück in unserem Kleiderkasten gar nicht getragen – die durchschnittliche Lebensdauer von Klamotten beträgt sowieso nur sechs Jahre. Mode-Unternehmen wie H&M oder Zara bieten deswegen ihren Kunden Altkleider-Sammelstellen an: Wenn schon etwas Neues, dann sollte man das Alte doch recyceln. „Gut für die Gesellschaft. Gut für die Umwelt“, so wirbt etwa der spanische Moderiese gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz für die Sammelboxen.