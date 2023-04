Auktion

Genau dieser Anzug wird nun versteigert. Die Auktion für den weltberühmten Dreiteiler soll am 22. April beginnen, wie das Auktionshaus Julien's Auctions am Dienstag auf Twitter bekannt gab. Der weiße Polyesteranzug, der aus Jacke, Weste und Hose besteht, und in dem Travolta zu dem "Bee Gees"-Hit "More Than a Woman" tanzte, wird vom Auktionshaus auf 100.000 bis 200.000 Dollar (ca. 92.000 Euro bis 184.000 Euro) geschätzt.

"Filmhelden seit Sir Lancelot tragen bei großen Turnieren weiß, um Reinheit und Hingabe zu signalisieren", sagt "Saturday Night Fever"-Kostümdesignerin Patrizia von Brandenstein über den von ihr kreierten Look. "Für mich war es die einzig passende Wahl. Ich bin froh, dass unser Held John Travolta und die Produzenten das ebenso sahen."

Die Versteigerung findet im Rahmen der Auktion " Hollywood: Classic & Contemporary" statt. Am 22. und 23. April kommen in Beverly Hills mehr als 1.400 Gegenstände aus der Geschichte der Popkultur unter den Hammer. Weitere Highlights sind Harrison Fords Machete aus "Indiana Jones", ein Iron Man Helm von Robert Downey Jr. und das Hoverboard von Michael J. Fox aus dem Film "Zurück in die Zukunft 2".