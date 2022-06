Was man bei einem Ohrpiercing falsch machen kann

Ein paar Sekunden Zähne zusammenbeißen – dann ist der Schmerz vorüber. „Wir sind fertig“, sagt Santiago Sabo während er zufrieden das frisch gepiercte Ohr betrachtet, an dem nun ein kleiner Diamantstecker funkelt.

Die Kundin: eine Frau, die in der österreichischen Politik arbeitet. Ort des Geschehens: ein luxuriöser Store in der Wiener Innenstadt. Will beides nicht so recht ins Klischee passen? Die Zeiten, in denen sich nur Kundschaft aus der Punk-Szene in einschlägigen Studios stechen ließ, seien vorbei, erklärt Sabo. „Das Piercing ist in den vergangenen Jahren viel salonfähiger geworden.“ Heute komme vom Mutter-Tochter-Gespann bis zum Manager Mitte 50 ein bunt gemischtes Klientel zum Piksen.