Trendwende am unteren Rücken: Das verpönte Arschgeweih ist zurück

Das Tattoo-Comeback geht dabei auch Hand in Hand mit der Wiederbelebung der sogenannten „Bimbo-Ästhetik“. In den Nullerjahren wurde der Ausdruck in den USA verwendet, um vermeintlich dumme, aber sexy Blondinen zu beschreiben – in einer Zeit, als Stringtangas, rosa Jogginganzüge und Paris Hilton im Trend lagen.