Mobbing: Foto von Mädchen im Krankenhaus verbreitet sich viral

"Das ist mein Kind, das aufgehört hat zu essen, sich in den Schlaf geweint hat und so schlimme Angst hatte, dass sie sich nachts 20 Mal in der Stunde übergeben hat." Laut der Mutter sei Sophia von ihrer vermeintlich besten Freundin lange emotional missbraucht worden. Sie sei deswegen schon öfter in ärztlicher Behandlung gewesen. Schließlich habe Golledge ihre Tochter sogar aus der Schule genommen. Zum Schluss richtete sie folgende Worte an die Facebook-Nutzer: "Das ist meine Tochter, die nicht möchte, dass das anderen passiert. Das ist also die Geschichte meiner Tochter, die wir teilen, aber sie ist eine von vielen…zu vielen! Bitte helft uns, diese Geschichte zu teilen."