Vor rund zwei Jahren verbreitete sich ein Video namens "10 Hours of Walking in NYC as a Woman" im Netz, das eine junge Frau in Jeans und Jacke dabei zeigt, wie sie stumm durch die Straßen von New York geht. Innerhalb von zehn Stunden wir sie dabei öfter als 100 Mal blöd von Männern angeredet und angemacht. Ziel des Videos war es, den alltäglichen Sexismus sichtbar zu machen und Geld für eine Organisation namens "Hollaback" zu sammeln, die gegen diesen ankämpft.

Das Original:

Im Moment verbreitet sich erneut ein Video mit ähnlichem Inhalt im Internet, mit dem Unterschied, dass die Frau, die durch die Straßen läuft, nicht einfach still bleibt, sondern selbstbewusst auf die unangenehmen Sprüche und Anmachen der Männer reagiert und zurück redet. Das Video soll eine Parodie von dem Originalvideo sein, das vor rund zwei Jahren für Aufregung sorgte. Die unterschiedlichen Sprüche und Anmachen, die die Schauspielerin dabei zu hören bekommt, werden aber vielen Frauen realistisch vorkommen.

Die Parodie: