Mit Mike Tyson gegen den IS

In den USA war die Soloshow ein Riesen-Erfolg, Tyson gab sich leichtfüßig und schlagfertig wie eh und je. Aber wie das Ganze in Europa mit deutschsprachiger Übersetzung klingen wird, war lange unklar. Nicht nur deshalb gab es noch bis zum Veranstaltungsbeginn etliche Eintrittskarten. In Wien kostete das billigste Ticket, weit hinten im Saal, 89 Euro. Für die Show in einem Flughafenhotel in Zürich samt Galadinner muss ein Besucher mindestens 789 Euro locker machen. Inkludiert ist dann immerhin eine persönliche Begegnung und ein Foto mit dem Champ.

Es gab Zeiten, da hätten die Menschen noch wesentlich mehr bezahlt, um in der Nähe von Mike Tyson zu sein. Den Nimbus der Unbesiegbarkeit hatte sich der junge Mann aus einem Problemviertel von New York City Ende der 1980er-Jahre in Windeseile erkämpft. Seine ersten 19 Profikämpfe gewann der jüngste Schwergewichtsweltmeister der Geschichte alle durch K.o., zwölf davon in der jeweils ersten Runde.

Gigantische Show

Sport, Spektakel und Show – kaum jemand verkörperte das bis heute besser als Iron Mike. „Geld war mir egal. Nur Ruhm konnte meine innere Leere füllen“, sagte er einmal.

Also gab er es aus. Aus einem Vermögen von mehreren hundert Millionen Dollar wurden irgendwann 27 Millionen Schulden. Dazwischen gab es zwei Gefängnisaufenthalte (Vergewaltigung, Körperverletzung), gescheiterte Comebacks, einen Biss ins Ohr von Evander Holyfield, den Tod seiner vierjährigen Tochter, Kurzauftritte in Hollywood-Filmen. „Ich bin nicht Mutter Teresa, aber Charles Manson bin ich auch nicht.“ Mike Tyson war und ist immer gut für solche Sätze. Nur wie viel sind sie einem wert?

- Philipp Albrechtsberger