Mit bunten Steinen die Welt entdecken

Alles begann in Ecuador, in einer kleinen freien Schule. Dort müssen die Kinder nicht still sitzen, vorgegebenen Stoff nachkauen und für Prüfungen lernen. Sie dürfen lernen, indem sie ihre Umwelt entdecken. Dafür wurde eigens Unterrichtsmaterial entwickelt, z. B. bunte kleine Plättchen.

Solche Steine brachte vor Jahren ein Schüler mit nach Niederösterreich in eine kleine freie Schule. Dort wurde das Material schnell zum Hit, Nachschub wurde dringend gesucht. Engelbert Stängl, Vater und von Beruf Tischler, machte sich sofort ans Werk. Bald produzierte er nicht nur für die Schule, sondern auch für Freunde und Bekannte: "Über sieben Jahre hinweg haben wir die Steine weiter entwickelt, bis sie optimal waren", erzählt Stängl. Jetzt sind sie so ausgereift, dass sie in einem Werk in Pottenbrunn in Serie produziert werden. Benannt wurden sie nach der südamerikanischen Pestalozzi-Schule, kurz "Pesta".

Mit Bausteinen spielen – klingt nach Kindergarten. Doch wer die "Pestas" in die Hand bekommt, wird automatisch kreativ und lernt vieles nebenbei. "Wir müssen den Kindern keine physikalischen Gesetze beibringen. Die lernen sie hier so in der Praxis, indem sie ausprobieren, ob zum Beispiel ein Turm hält oder nicht. Schwerkraft ist für sie bald mehr als nur graue Theorie", sagt Stängl.