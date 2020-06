Mini-Helikopter zur Terrain-Erkundung

Das 1,5 Kilogramm schwere Fluggerät, das seinen eigenen Computer in sich trägt, bemerkt also, ob es direkt auf ein Hindernis zusteuert und wo sich ein Durchgang befindet. Auch auf Windböen kann es reagieren und selber gegensteuern. Mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern ist der " sFly" klein genug, um in engen, verwinkelten Räumen zu manövrieren. Was er mit seinen Kameras festhält, übermittelt er anschließend über WLAN an einen Bodencomputer.



Es sei erst ein Forschungsprojekt, das die technischen Möglichkeiten ausloten wolle, sagte Roland Siegwart, Leiter des Labors für Autonome Systeme, bei der Vorführung auf dem Trainingsgelände der Zürcher Blaulicht-Organisationen. Man hoffe aber, dass die Flugroboter in nicht allzu ferner Zukunft eine wichtige Hilfe sein könnten.