Minecraft-Studio kündigt neues Spiel an

Die Geschichte des neuesten Mojang-Titels spielt in einem alternativen Universum, in dem der Wettlauf ins All niemals endete. So kam es dazu, dass auch die private Raumfahrt in den 80er Jahren für viele leistbar wurde. 1988 wurde dann eine neue Tiefschlafkapsel veröffentlicht, die mit - zu der damaligen Zeit modernen - 16 Bit-Computern kompatibel war. Doch ein Fehler in den Treibern ließ aus einem Jahr Schlaf (in Binär-Schreibweise: 0x0000 0000 0000 0001) plötzlich 281.474.976.710.656 Jahre (0x0001 0000 0000 0000) werden. In ferner Zukunft erwachen nun die ersten Menschen aus ihrem langen Schlaf und finden ein Universum vor, das am Rande der Ausrottung steht.