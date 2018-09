MeToo und die Folgen einer weltweiten Debatte

- Im August 2018 entlässt das Amsterdamer Concertgebouw Orchester seinen Chefdirigenten Daniele Gatti wegen angeblicher sexueller Belästigung von Musikerinnen. Zuvor hatte sich schon die Metropolitan Opera in New York nach Missbrauchsvorwürfen von Dirigent James Levine getrennt. Beide Seiten haben einander verklagt und fordern Schadenersatz in Millionenhöhe.

- 2018 wird wegen eines Skandals um die Schwedische Akademie kein Literaturnobelpreis vergeben. Hintergrund sind Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den Mann eines Akademiemitglieds, Korruption und die Rücktritte mehrerer Jurymitglieder.