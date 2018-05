Menschen erzählen, wie sie rauchlos glücklich wurden

Österreich ist auf dem besten Weg, Europameister zu werden. Leider nicht im Fußball, sondern beim Rauchen. 1,8 Millionen Menschen greifen täglich zur Zigarette – das ist Platz vier in Europa. Und jeder fünfte Jugendliche raucht hierzulande – da sind wir schon auf Platz 1.

Kein Grund zum Feiern also am heutigen Weltnichtrauchertag. Und die Entscheidung der Regierung, das Nichtrauchergesetz in Lokalen zurückzunehmen, wird die Situation auch nicht gerade verbessern. Denn generelle Rauchverbote in der Gastronomie können Leben retten – die Österreichische Krebshilfe wird nicht müde, das zu betonen. „Insbesondere Jugendliche würden dabei geschützt“, erklärt Präsident Paul Sevelda. „Denn sie beginnen mit dem Rauchen nicht zu Hause, sondern bei ihren sozialen Kontakten, bei Freunden beim Fortgehen.“

Sevelda ist Mitinitiator des Nichtrauchervolksbegehrens, das vom 1. bis 8. Oktober 2018 unterzeichnet werden kann. „Wir hoffen auf insgesamt eine Million Unterstützer und eine anschließende Volksabstimmung.“

Sicher, so gut wie jeder Raucher und jede Raucherin weiß, wie schädlich die tägliche Zigarette ist. Nicht nur die Lunge wird geschädigt. Der Qualm kann den Ausbruch vieler Krankheiten begünstigen oder verstärken. So sind Rauchen und Passivrauchen für rund zwölf Prozent aller Herzerkrankungen verantwortlich. Auch das Risiko, an Rheuma zu erkranken, wird so erhöht und die Krankheit schreitet rascher voran. Und wer an Prostatakrebs erkrankt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben. Das alles wissen Raucher.

Dennoch fällt ihnen der Schritt, aufzuhören, schwer. Kampagnen oder Unterstützungsmaßnahmen wie das Rauchfreitelefon (www.rauchfrei.at) helfen zwar. Allerdings: Den einen Weg, sich von der Sucht zu lösen, gibt es nicht. Den muss jeder für sich selbst finden.

Der KURIER hat deshalb ehemalige Raucher gefragt, was sie zu dem Schritt veranlasst hat, die letzte Tschick auszudämpfen. Wie haben sie es geschafft? Und wie geht es ihnen heute damit? Eine qualmfreie Lektüre.