Nicht jeder Streit muss vor Gericht landen

Wenn zwei sich streiten, braucht es manchmal einen Außenstehenden, der vermittelt. Immer häufiger übernehmen professionelle Mediatoren diese Aufgabe. Experten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich haben sich diese Woche zu einem Austausch getroffen. Über ihre Arbeit berichteten sie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Besonders gefragt sind Mediatoren bei Scheidungen und Nachbarschaftsstreitigkeiten. In diesen Fällen sieht der Gesetzgeber sogar eine verpflichtende Mediation vor und kann so Rosenkriege vermeiden, wie Familienrichterin Doris Täubel-Weinreich berichtetet. Trennen sich Eltern, so hat das Gericht z. B. die Möglichkeit, die Familiengerichtshilfe einzubeziehen, die kostenlos ist: "In fünf bis sieben Terminen werden dabei gemeinsame Lösungen erarbeitet. Danach gibt es zwar noch kein Ergebnis, aber die Gesprächskultur ist eine bessere."

Dass es um die oft gar nicht gut bestellt ist, weiß KURIER-Familycoach Martina Leibovici-Mühlberger nur allzu gut. In ihrer Praxis für Erziehungsberatung hat sie oft mit Paaren in einer Trennungssituation zu tun: "Da geht es ums Eingemachte. Ein Lebenstraum geht verloren. Und dann wird noch sehr Intimes preisgegeben. Das schmerzt." Die Kinder sind oft Mittel, um die Interessen von Vätern oder Mütter durchzusetzen und um sich am Partner zu rächen. "Wir, als Mediatoren, müssen die Interessen des Kindes vertreten. Es hat das Recht auf beide Elternteile. Unser Ziel ist es, eine Lösung zu finden, mit der alle gut leben können."