Marktstart für 3D-Schokodrucker

Der im Sommer vergangenen Jahres präsentierte 3D-Schokoladendrucker der University of Exeter in Großbritannien kommt nun tatsächlich auf den Markt. Wie die dafür gegründete Firma Choc Edge mitteilt, kann der auf den Namen Choc Creator getaufte Drucker ab sofort online vorbestellt werden.



Für Frühentschlossene gibt es einen Preisnachlass von 400 Pfund. Regulär kostet der Drucker 2888 Pfund (3500 Euro). Bereits nach der Präsentation sei der Drucker auf reges Interesse bei Online-Händlern, aber auch einigen Konsumenten gestoßen. Ein mögliches Geschäftsmodell wäre etwa, dass Kunden ihre eigenen Schokolade-Designs am Computer entwerfen, diese online an einen Händler übermitteln und wenige Tage später mit der ausgedruckten Kreation beliefert werden.