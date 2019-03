Männer haben sich schon in der Antike mit Penis-Bildern verewigt

„Fest des stählernen Penis“

Der Mensch feiert dennoch am liebsten seinen eigenen Penis, in manchen Kulturen gibt es dafür sogar opulente Festivals: So wird in Japan demnächst – wie jedes Jahr am ersten Sonntag im April – das Kanamara-Matsuri gefeiert, das „Fest des stählernen Penis“. Dabei werden bei Straßenumzügen nicht nur überdimensionale Phallus-Objekte präsentiert, es gibt auch Süßigkeiten und Gemüse in Penis-Form.