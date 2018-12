Diese Alltagsgegenstände beeinflussen die Penisgröße

Ergebnisse

Bei den betroffenen Männern waren nicht nur Penis- und Hodengröße deutlich kleiner als bei der Vergleichsgruppe, auch die Spermaqualität war signifikant eingeschränkt.

Die Wissenschaftler warnen mit ihrer Studie davor, dass PFCs essenziellen Einfluss auf die Fruchtbarkeit von Männern nehmen. Die Betroffenen stammten aus einer der vier weltweit am stärksten betroffenen Gegenden, in denen hohe Konzentrationen von PFC im Wasser nachgewiesen werden können. Im Vergleich zur restlichen Bevölkerung Italiens fanden die Forscher fünfmal so hohe Konzentrationen.

Angesichts der erschreckenden Ergebnisse fordern die Forscher weitere Untersuchungen, um die biochemischen Mechanismen besser zu verstehen.